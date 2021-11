Pedro Reis: "Temos de sair das eleições com uma solução estável, seja ela qual for"

Quer pôr a Ordem dos Economistas na rota das decisões e ajudar o país na definição de um crescimento económico que dê frutos, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos. Pedro Reis garante que é preciso respostas em relação ao que tem sido feito até agora: «A sociedade, a economia e as empresas têm o direito de exigir de saber porque é que estamos a seguir determinado caminho, para onde estão a ir os nossos impostos, qual o impacto real das decisões que estão a ser tomadas». Quanto ao facto de avançar para a corrida à Ordem, remete para uma decisão semelhante à de quando aceitou a liderança da AICEP: «Entendi que o país estava numa situação absolutamente crítica, difícil e, com o meu percurso de empresas, do setor privado, podia ajudar a causa pública».

Como surgiu a ideia de avançar com a candidatura à Ordem dos Economistas?

Num momento decisivo da economia portuguesa e até do país é fundamental uma instituição como a Ordem - que tem um espaço próprio, independência e responsabilidade - seja capaz de se renovar, reafirmar e repensar. Curiosamente, isso está alinhado com o que se passa no país, até no mundo e na economia. A Ordem não pode passar ao lado deste processo.

Isso tem acontecido nos últimos anos?

A Ordem tem desempenhado o seu papel dentro de um certo estilo, de uma certa agenda e de um certo programa. Mas é possível ajustar um novo ciclo a um novo estilo, principalmente num momento decisivo em que temos que repensar o nosso modelo económico, em que há desafios transformacionais para a economia portuguesa e europeia e em que há um pacote de fundos a aplicar. E das duas uma: ou é um pretexto para mudar o paradigma ou é uma oportunidade perdida. Custar-me-ia que a Ordem não tivesse um papel importante na dinamização da discussão pública, na elevação do debate e na profundidade da reflexão. A primeira razão que me fez avançar com a candidatura é servir - através da Ordem - o país. Hoje em dia, cada vez mais, respira-se robustez, precisa-se da saúde e da vitalidade das instituições.

