Carlos Robalo Cordeiro: "Já estamos a entrar num ponto em que são afetados os outros doentes"

Carlos Robalo Cordeiro recebeu esta semana Gouveia e Melo na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e concorda com a mensagem do vice-almirante: é preciso organização e um ‘comportamento ético’ de todos na resposta à pandemia. Não acredita que a situação se agrave como no último inverno, mas em Coimbra já está a ser preciso reforçar camas para responder a doentes covid e desviar recursos de outras alas.





Houve alertas esta semana de que estamos a entrar numa quinta vaga de covid-19. Tem a mesma perspetiva?

Sim, mas é uma vaga diferente, com menor severidade. Temos um problema que é o facto de os indicadores que são diariamente apresentados só terem em consideração transmissibilidade e incidência, ainda por cima com um atraso significativo, porque são indicadores que refletem os últimos 14 dias e isso continua a ser algo que nos custa. A Ordem dos Médicos e o Instituto Superior Técnico construíram um indicador que permite ter uma perceção mais ao dia, englobando todas as variáveis, e olhando para a incidência a sete dias. O que vimos desde o início é que este indicador consegue ter uma leitura antecipadora do que se passa.

E agora, o que diz?

O que apresentámos na altura foi um indicador combinado em que no nível 100 se estava no nível crítico e a partir de 120 em nível de rutura. Em função da capacidade de resposta do sistema, colocámos a atividade residual no nível 10, um nível de alerta em 40 e um nível de alarme que é 80. Retrospetivamente estivemos acima de 120 em janeiro e fevereiro. Começámos a fazer esta monitorização a 13 de julho, com 83. Estávamos na zona de alerta, abaixo da fervura. Depois, fruto do esforço de vacinação, veio sempre a descer e chegámos a 21. Nas últimas duas, três semanas começou a subir e agora está de novo acima de 40, o que significa que estamos de novo na zona de alerta. Portanto é nitidamente uma vaga. E começamos a ver já alguma pressão nos serviços de saúde, embora não com a gravidade que teve no passado.

O que o preocupa mais neste momento?

Preocupa-me a montante dos hospitais o que este aumento de casos implica em termos de resposta de cuidados de saúde primários e saúde pública. Mil novos doentes por dia ou mais, como temos tido, vêm saturar a nossa capacidade de resposta da saúde pública.

