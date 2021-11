O adeus de Valentino Rossi

Para tristeza de muitos adeptos do mundo inteiro, o Mundial de MotoGP chega, neste fim de semana, ao fim da temporada. Em Valência, no Circuito Ricardo Tormo, Fabio Quartararo poderá oficialmente celebrar o seu primeiro título de Campeão Mundial nesta modalidade, com apenas 22 anos de idade.

Miguel Oliveira, o piloto português da KTM, por sua vez, que começa a corrida espanhola no 13.º lugar da classificação geral, após um estrondoso acidente no Autódromo Internacional do Algarve, na semana passada, o que o deixou fora dos pontos e, consequentemente, truncou as suas esperanças de conseguir o melhor lugar da sua carreira, na classificação geral, nesta modalidade.

Despedida agridoce

Esta temporada de MotoGP ficou marcada por um marco agridoce: Valentino Rossi, o mítico piloto da Yamaha, fará a sua despedida dos circuitos, após 26 anos e nove títulos no Campeonato do Mundo. «Esta é uma época especial, especialmente a segunda metade depois de ter anunciado que seria a minha última. Gostaria que esta fosse uma corrida normal mas não consigo. É uma grande emoção», explicou o piloto italiano, numa conferência de imprensa.

O afastamento de Rossi será, no entanto, só dos circuitos de motas, passando o piloto a conduzir automóveis.

«Tento não pensar muito nisso porque vou continuar a correr, como piloto de automóveis. Mas tentarei desfrutar [do fim de semana], porque de certeza que a vida quando não se é piloto de MotoGP vai mudar», concluiu ainda o lendário piloto.