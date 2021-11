Vaca presa em rochas resgatada pelos bombeiros em Arcos de Valdevez

Os Bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, este sábado, uma vaca, que se encontrava com uma pata presa entre rochas, num local de difícil acesso, junto às lagoas da Travanca, freguesia de Cabana Maior.

Numa publicação partilhada no Facebook, a corporação divulgou imagens do salvamento e informou que a vaca, que se encontra prenha, foi resgatada com sucesso, apesar de ter ficado com “uma perna partida”.

Os proprietários do animal foram contactados e “rapidamente compareceram no local” para o recolher.

Na operação de resgate estiveram envolvidos cinco operacionais e duas viaturas.