Rainha Isabel II falha evento devido a condições de saúde

A Rainha Isabel II vai faltar à cerimónia de homenagem aos militares da Commonwealth, Remembrance Sunday, que decorre este domingo no centro de Londres, devido a uma lesão muscular nas costas.

Num comunicado divulgado pelo Palácio, a rainha informa que decidiu "com grande pesar" não comparecer na cerimónia em memória dos britânicos mortos na guerra, tendo ficado "dececionada" com a situação.

A presença no evento seria a primeira aparição pública da monarca, de 95 anos, depois de no passado dia 20 de outubro ter passado uma noite no hospital. Esse "susto" fez com que a rainha não comparecesse na COP26, em Glasgow, depois de assim ter sido aconselhada pelos médicos.

Apesar de não estar presente fisicamente, o mesmo comunicado informa que, "como em anos anteriores, será depositada uma coroa de flores em nome de Sua Majestade, pelo Príncipe de Gales". No evento irão comparecer outros membros da família real.