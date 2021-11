Mais de 44 mil idosos vivem sozinhos em Portugal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou este domingo o balaço da operação "Censos Sénior" 2021, uma operação de âmbito nacional que se realiza desde 2011 e visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa que vive sozinha e/ou isolada.

De acordo com os dados deste ano, recolhidos durante o mês de outubro através de 172 ações em sala e 3.431 ações porta a porta e que abrangeram um total de 19.812 idosos, vivem neste momento sozinhos e/ou isolados 44.484 idosos, ou numa situação de vulnerabilidade, em razão da sua condição física, psicológica, ou outra que possa colocar em causa a sua segurança.

Os distritos de Vila Real e da Guarda são os que mais idosos a viver nestas condições contabilizam, com 5191 e 5012 idosos sinalizados, respetivamente. Seguem-se os distritos de Beja, Bragança, Faro, Portalegre e Viseu, com mais de 3000 idosos sinalizadados. Por outro lado, o único distrito que contabiliza menos de 1000 idosos sinalizados é o do Porto, com 946.

Este ano, os militares realizaram uma série de ações "que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável", tendo como objetivo principal sensibilizar e alertar este público-alvo para "a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto, bem como para a adoção de medidas preventivas de propagação da pandemia Covid-19".