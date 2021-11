Guarda-redes espanhol de 17 anos morre em acidente de mota

Jovem foi projetado da mota em seguia depois do veículo colidar com um carro.





Raúl Martinez Capel, de 17 anos, o guarda-redes que militava na formação do Español de El Alquián, morreu, este sábado no Hospital de Torrecárdenas, na província de Almería, em Espanha, depois de ter sofrido um acidente de mota na sexta-feira à noite.

De acordo com fontes do clube, a mota estava a ser conduzida por um amigo, sendo que Raúl Capel seguia no lugar do pendura. Por volta das 22 horas (21 horas em Portugal) o veículo colidiu com um carro num cruzamento entre as ruas Gregorio Marañón e Harmanos Pinzón, em Almería.

O futebolista foi projetado e sofreu ferimentos graves, tendo por isso sido transportado para o Hospital Universitário Torrecárdenas, onde foi deixado em coma induzido.

Contudo, a gravidade dos ferimentos acabou por conduzir o guarda-redes à morte na manhã de sábado.

O jovem que conduzia a mota ficou igualmente gravemente ferido, encontrando-se atualmente na unidade de Cuidados Intensivos do hospital de Almería.