Altice com novos investimentos na Madeira

A Altice Portugal voltou à Região Autónoma da Madeira onde reiterou o seu compromisso num investimento de 35 milhões de euros, «garantindo elevados padrões de qualidade de serviço, promovendo uma política de proximidade com a comunidade madeirense e posicionando a região como referência tecnológica», anunciou a operadora.

Este compromisso foi materializado em vários momentos liderados pelo presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca – nas áreas da inovação, infraestruturas, saúde e responsabilidade social – que contaram com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Com a assinatura de cinco protocolos foi garantida a continuidade da expansão da rede de fibra ótica e na rede móvel. Investimentos que ultrapassam os 35 milhões de euros, nos últimos quatro anos e «que posicionam a Altice Portugal como o maior investidor em tecnologia e comunicações ao serviço dos madeirenses».

A empresa lembra que a Madeira já tem índices de cobertura dos mais elevados a nível nacional sendo que, no final de 2021, atingirá os 97% de cobertura de fibra ótica que será praticamente integral no final de 2022. Nesse sentido foram firmados novos protocolos com as câmaras municipais do Funchal, Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Ribeira Brava.

Também a rede móvel tem sido objeto de fortes investimentos por parte da operadora, o que garante uma cobertura de cerca de 99,5% na rede 4G tanto na Ilha da Madeira como na Ilha do Porto Santo. Além disso, estão previstas mais 12 novas estações no Funchal, Santa Cruz, Ribeira Brava e Câmara de Lobos e, no decorrer desta visita, foi inaugurado o novo site móvel de que irá servir as populações da vila da Tábua em Ribeira Brava.

No âmbito desta deslocação foram ainda assinalados os 25 anos da chegada da rede móvel da MEO à Madeira, marco que assinala a longa relação da Altice Portugal e das suas marcas com a região e os seus habitantes.

Uma importante ajuda no setor da saúde No setor da saúde a Altice Portugal está também empenhada partilhar o seu know how com a comunidade médica e as pessoas que vivem nesta região autónoma. Nesse contexto foi assinado um memorando de entendimento com a Secretaria Regional da Saúde que prevê a constituição de um grupo de trabalho e a realização de um diagnóstico de necessidades e sinergias nas áreas da telemedicina, simplificação processual e administrativa e digitalização.

No eixo da responsabilidade social e à semelhança do que a Altice fez durante todo o período de pandemia, foram oferecidos diversos equipamentos a instituições sociais da região. «A formação, o conhecimento, a acessibilidade e a tecnologia ao serviço de causas maiores fazem parte do código genético da Altice Portugal. A oferta de equipamentos, a instituições sociais ou hospitalares e a forças de segurança surgem nesse contexto e no sentido de mitigar desigualdades no acesso da tecnologia ao serviço da sociedade», lembra a operadora.

‘Forte investimento nos últimos anos’ De acordo com Alexandre Fonseca, «a Altice Portugal tem realizado um forte investimento, nos últimos anos, para dotar o arquipélago com as maiores e mais avançadas redes de comunicação, suporte e alavanca do desenvolvimento económico e social».

O responsável lembrou ainda que «foi há 25 anos que a Altice disponibilizou, pela primeira vez na Madeira, a sua rede móvel e a região continuará a fazer parte das nossas prioridades na transição para a quinta geração de comunicações móveis». Por isso, nas suas palavras, o compromisso com a Madeira é «o de continuarmos a ser um sólido parceiro de inovação e de garantia do acesso às melhores infraestruturas como motor da geração de valor para as empresas e populações madeirenses».

Esta nova visita da comissão executiva da empresa à Madeira «reforça a aposta da empresa nos seus eixos seis estratégicos – investimento, inovação, proximidade, qualidade de serviço, responsabilidade social e sustentabilidade – contribuindo para assegurar uma conectividade de excelência e promover a melhoria contínua da experiência dos seus clientes em todo o continente e ilhas».

Através de um investimento totalmente privado, autónomo e voluntário – no caso da Madeira a Altice Portugal é o único operador privado com capacidade de transmissão própria, via cabo submarino – a Altice garante que «a empresa continua a cumprir o seu desígnio de levar a melhor tecnologia e inovação indistintamente a todo o território nacional contribuindo para um Portugal a uma só velocidade».