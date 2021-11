Mundial 2022. Portugal vai aos play-offs depois de derrota frente à Sérvia

A seleção nacional saiu derrotada da receção à Sérvia, na Luz, por 2-1. Agora, os portugueses são obrigados a lutar nos play-offs por um lugar no Campeonato do Mundo de 2022.





A seleção portuguesa não soube evitar a derrota no Estádio da Luz, após ter inaugurado o marcador frente à Sérvia, no último jogo da fase de qualificação para o Mundial de 2022. Logo aos 2 minutos, Renato Sanches colocou Portugal na frente, e tudo parecia tranquilo para o emblema nacional, a quem bastava empatar frente à Sérvia para garantir um lugar no Mundial do Qatar.

Os portugueses, no entanto, mostraram-se desconcentrados, desmotivados e a falhar sucessivas tentativas de golo na partida, culminando com o golo do empate sérvio aos 33 minutos, pelos pés de Tadic.

O facto de bastar um empate para assegurar um lugar no Mundial deixava tranquilas as mentes portuguesas, mas os erros acumulavam-se e, a poucos minutos do fim da partida, Mitrovic bateu Rui Patrício e deu à Sérvia um lugar no Mundial do Qatar, ao ficar no primeiro lugar do Grupo A, com 20 pontos.

Portugal, por sua vez, segundo colocado, terá agora de ir aos play-offs para manter vivo o sonho de participar no Mundial de 2022.