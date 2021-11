Vacinas Covid

A Ordem dos Médicos alertou para os atrasos que se estão a registar na vacinação. Num comunicado assinado pelo bastonário Miguel Guimarães, a Ordem referia: "Com as alterações na task force e a devolução do processo ao Ministério da Saúde tem-se vindo a assistir a alguns bloqueios no processo de vacinação que podem deitar a perder muito do que já se conseguiu"

É caso para dizer que esta Ordem está demasiado insatisfeita. Ou será somente o seu bastonário?

Ou também terá referido, sem eu dar por isso, como Marques Mendes o fez, que Portugal conseguiu estar entre os países mais vacinados, sendo o primeiro da UE?

Mas nunca é demais haver quem aponte defeitos, para os corrigir. Defeitos e qualidades. E a DGS (apesar da competência que parece ter a sua directora-geral como médica de Saúde Pública), neste caso, parece estar de facto aquém do Almirante Gouveia e Melo. Com o mesmo Governo.