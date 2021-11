Efemérides de 15 de Novembro (2021)

1492 O navegador Cristóvão Colombo (1451-1506) anotou há 529 anos, no seu diário de bordo (quando ao serviço dos Reis Católicos andou pela América), o uso do tabaco entre os índios, em tições acesos (os primeiros charutos conhecidos).

1884 Deu-se há 137 anos o início da Conferência de Berlim (estendendo-se até finais de Janeiro seguinte), por iniciativa do chanceler alemão Otto von Bismarck (1815-98), cujo objectivo era a repartição das colónias africanas pelas potências europeias coloniais.

1889 Pedro II do Brasil (1825-91, vindo a morrer num pequeno hotel parisiense, filho do nosso D. Pedro IV, I do Brasil) abdicou do seu cargo há 132 anos, e foi proclamada a República no Brasil, através de um elitista golpe de Estado chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca (1827-92).

1924 Desapareceu há 97 anos, no Mar do Norte, o aviador português e oficial de Marinha Sacadura Cabral (n.1881), autor de várias travessias aéreas, que ficou especialmente célebre pela que fez com Gago Coutinho (1869-1919, outro oficial da Marinha e geógrafo) sobre o Atlântico (1922).

1984 O sínodo geral da Igreja anglicana aprovou há 37 anos a moção que previu a entrada de mulheres no sacerdócio, supondo-se que a reacção negativa dos sectores conservadores desta Igreja tiveram grande influência sobre a Católica.

1988 Yasser Arafat (1929-2004), líder histórico da OLP, proclamou há 33 anos ainda no exílio o Estado da Palestina.

2004 O então secretário de Estado norte-americano Colin Powell (1937-2021, destacado militar e primeiro negro nas funções de secretário de Estado norte-americano, equivalente a MNE europeu) demitiu-se há 17 anos da administração (2001-09) de George W. Bush (n.1946), por não concordar com a Guerra do Iraque dessa época, apoiada por Portugal (Durão Barroso, depois assumidamente arrependido).

2006 O PSD rompeu há 15 anos a coligação com o CDS na Câmara de Lisboa, por iniciativa do então presidente Carmona Rodrigues (n.1956, e naquelas funções entre 2005-07), retirando os pelouros à vereadora Maria José Nogueira Pinto (1952-2011), para o que alegou "violação de lealdade e confiança".

2016 A Carris instalou há 5 anos alarmes sonoros em alguns dos seus autocarros para identificar passageiros que querem andar de transporte sem validarem o bilhete.

2018 Surgiu há 3 anos uma nova criptomoeda, a Bitcoin SV.

2020 O Tratado que estabelece o maior bloco comercial do mundo entre 15 países do Pacífico Asiático foi assinado há um ano, numa reunião virtual da ASEAN.