Retomadas buscas por praticante de parapente que caiu na água

Foram esta segunda-feira, por volta das 8h00, retomadas as buscas pelo homem que desapareceu no domingo enquanto praticava parapente junto à praia de Canide do Sul, em Vila Nova de Gaia. A informação foi avançada por uma fonte da capitania do Douro à agência Lusa.

Serrano da Paz, o Comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, adiantou que no mar já está uma embarcação, estando previsto o apoio de um helicóptero da Força Aérea.

Nas buscas estão ainda envolvidos elementos da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Vila Nova de Gaia.

O praticante de parapente desapareceu no domingo, por volta das 15h00, depois de cair na água na praia de Canide Norte, tendo o alerta para o desaparecimento sido recebido pelas 15h10, através de um popular, que informou que tinha visto o agora desaparecido a cair na água.

As buscas foram interrompidas no final da tarde ontem, tendo sido retomadas na manhã desta segunda-feira.