Kim Kardashian faz piadas sobre os seus três divórcios em casamento de amigos

Kim Kardashian mostrou um novo ‘talento’ durante o casamento do seu amigo e assessor de imprensa Simon Huck com Phil Riportella. Durante um discurso pedido pelo casal, a socialite fez piadas sobre os seus três divórcios.

“Honestamente, é muito bom estar aqui num casamento gay. Quero dizer, na verdade não estive em nenhum desde o meu segundo casamento”, afirmou, segundo vídeos publicados nas redes sociais, referindo-se ao seu casamento com Kris Humphries.

“Eu estava um pouco confusa porque realmente não entendi bem o que significa essa coisa de casamento, então não sei que tipo de conselho vos dar”, rematou.

A socialite casou-se pela primeira vez em segredo com o rapper Damon Thomas, em 2000, quando tinha apenas 19 anos. O processo de divórcio ficou finalizado em 2004. Seguiu-se, em 2011, o polémico casamento com o jogador de basquetebol Kris Humphries, que durou apenas 72 dias. O casamento com Kanye West, entre 2014 e 2021, foi o mais longo e juntos tiveram quatro filhos.