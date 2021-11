Primeiro-ministro convoca reunião do Infarmed para sexta-feira

O primeiro-ministro, António Costa, convocou, esta segunda-feira, uma reunião de peritos no Infarmed para avaliar a situação pandémica em Portugal para a próxima sexta-feira. A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada à agência Lusa por fonte do executivo.

A reunião deverá começar pelas 15h e contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e de representantes dos partidos com representação parlamentar.

A convocação da reunião, mais de dois meses após a última, acontece numa altura em que o país regista mais de mil casos diários da covid-19 e em que os valores da incidência e o índice de transmissão da doença têmm aumentado.