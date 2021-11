Montepio. Mutualista regista crescimento de 30%

De acordo com a entidade, este crescimento da atividade confirma-se também na variação do número de associados, que já superou os 602 mil, acima do objetivo orçamental fixado para 2021.





A Associação Mutualista Montepio encerrou o mês de outubro com uma variação de 30% na margem Associativa, por comparação com todo o ano 2020 (70 milhões de euros), superando os 104 milhões de euros, registando um desempenho superior aos objetivos do período e um grau de realização muito superior a 90%, face à meta fixada para o ano. Estes números já tinham sido avançados pelo presidente da Mutualista, Virgílio Lima, em entrevista ao Nascer do SOL.

De acordo com a entidade, este crescimento da atividade confirma-se também na variação do número de associados, que já superou os 602 mil, acima do objetivo orçamental fixado para 2021. Um número que também avançado na mesma entrevista.

Para Virgílio Lima, “a variação no número de associados, com o registo de cerca de quatro novas admissões mensais, assim como o ponto de partida de 70 milhões de margem associativa registado em 2020, ano de extremas dificuldades por efeito da pandemia e dos resultados consolidados do grupo, confirmam a resiliência da marca, a adequação da gestão e o esforço alinhado de todas as equipas de colaboradores do grupo”.

O presidente da Mutualista diz que com o Banco Montepio a registar resultados líquidos positivos de 19 milhões no terceiro trimestre de 2021, o que traduz uma redução de prejuízos em 75% face aos resultados negativos (de 56,8 milhões) registados em igual período do ano passado e a perspetiva de regresso aos resultados positivos para 2022.