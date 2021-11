Novo foco de infeção em Leiria. 25 infetados no hospital onde todos estavam vacinados contra a covid-19

O corpo médico do Serviço de Medicina Interna do hospital de Leiria foi afetado. Sete dos infetados morreram, contudo o hospital esclarece que a causa do óbito não está associado ao vírus. O lar, também em Leiria, que registou surto no final de outubro já está livre do vírus.





O número de casos diários na região Centro tem vindo a aumentar semana após semana. Esta segunda-feira foi registado mais outro surto: 25 infetados num surto que surgiu no Serviço de Medicina Interna do hospital de Leiria. No final de outubro, foi reportado um surto no lar Nossa Senhora da Encarnação, também em Leiria, onde 50 utentes ficaram infetados. Agora, o lar já está livre da covid-19.

Segundo o Centro Hospitalar de Leiria (CHL), numa nota enviada à agência Lusa, o surto foi detetado a 7 de novembro e atingiu 25 doentes, dos quais sete morreram, mas a infeção não foi considerada a causa do óbito, visto que "apresentavam comorbilidades, com um quadro clínico grave". Todos os infetados tinham o quadro vacinal completo, indicou o CHL.

Dentro do staff médico, o CHL indicou que um "médico, um enfermeiro, um assistente operacional, um aluno de enfermagem e um estagiário" testaram positivo ao novo coronavírus e "todos se encontram a cumprir isolamento nos seus domicílios".

"O CHL suspendeu as visitas nos internamentos em causa, as famílias dos doentes foram informadas e a situação está a ser articulada com as autoridades de Saúde Pública", salientou o grupo hospitalar, que engloba os hospitais de Santo André, em Leiria, Hospital Distrital de Pombal e Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça.

Já no lar Nossa Senhora da Encarnação já não foram detetados mais casos para além dos 50 verificados. Na primeira fase de despite foram diagnosticados 39 utentes e dez funcionários infetados, tendo o número aumentado para 50.

​"Não se pode baixar a guarda, os casos estão e subir em todo o país e, em particular, na região Centro", alertou a responsável da Unidade de Saúde Pública, Odete Mendes, também à mesma agência.

O surto no lar que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Leiria terá começado no final de outubro. "Os utentes fizeram o reforço da terceira dose da vacinação e a instituição associou os sintomas aos efeitos secundários. Uma utente deu uma queda e foi ao hospital, onde realizou um teste à covid-19. No dia seguinte, o resultado deu positivo", explicou Odete Mendes.

Depois, nove funcionários começaram a ter sintomas gripais e uma trabalhadora deu positivo, quando realizou um autoteste à covid-19. O lar tem 107 utentes e está dividido em duas alas, porém apenas uma delas diagnosticou casos positivos. "Também efetuámos testes na outra ala, mas os resultados foram todos negativos. Realizámos ainda testes PCR aos 90 funcionários", informou também.

De realçar que Leiria localiza-se na região Centro de Portugal, que tem sofrido um grande aumento do número de casos e de óbitos desde a semana passada. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado hoje, o Centro reportou metade (4) do número de óbitos (8) e foi a terceira região a diagnosticar o maior número de casos nas últimas 24 horas.