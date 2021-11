Túnel do Marquês vai fechar nas próximas três noites para obras

O túnel do Marquês em Lisboa vai estar fechado para obras na faixa de rodagem a partir desta terça-feira até sexta-feira.

De acordo com a nota divulgada no site da Câmara Municipal de Lisboa, a circulação rodoviária vai estar interditada entre as 22h e as 6h do dia seguinte e começa já esta noite e decorrará nas duas próximas.

"As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas entidades policiais", afirmou a autarquia.