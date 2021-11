ONU responde a Elon Musk e cria plano para acabar com a fome no mundo

Cerca de duas semanas após o fundador da Tesla e o homem mais rico do mundo, Elon Musk, ter afirmado que doaria seis mil milhões de dólares [cerca de 5,1 mil milhões de euros] da sua fortuna, se a ONU conseguisse provar que esse valor é suficiente para acabar com a fome do mundo, o diretor do Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas, David Beasley, divulgou o plano que prova que tal é possível.

“Você pediu um plano claro e livros abertos. Aqui está! Estamos prontos para falar consigo – e com qualquer outra pessoa – que realmente queira salvar vidas”, rematou Beasley numa publicação na rede social Twitter, onde identificou Elon Musk e colocou uma hiperligação para uma página do site do PAM intitulada ‘Um apelo único aos bilionários’.

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE