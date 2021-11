Homem apanhado a conduzir com taxa de alcoolemia superior a 3,20 g/l e duas armas ilegais

Um homem de 61 anos foi detido este domingo, em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, por posse ilegal de armas e por condução com taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l.

Os militares do Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de São Pedro do Sul, foram acionados após terem recebido uma denúncia de que o suspeito teria na sua posse duas armas de caça ilegais, juntamente com dois cartuchos. As armas foram apreendidas pela GNR durante a ação de fiscalização.

O homem foi ainda sujeito a realizar um teste de alcoolemia onde se verificou uma taxa de 3,28 gramas de álcool por litro de sangue.

Em comunicado, os militares explicam que o suspeito não tinha licença de transporte de arma nem as transportava de forma segura, ou seja, não estavam "acondicionadas em bolsas ou estojos adequados e montadas de forma a que fossem facilmente utilizáveis, sem cadeado no gatilho".

O sujeito foi constituído arguido.