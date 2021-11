16 de novembro 2021

Cidadão estrangeiro detido pela Polícia Judiciária por burla com "esquema dos dólares negros"

A vítima foi contactada por um suposto “diplomata”, com quem se encontrou numa localidade no Norte do país, “tendo o mesmo exibido uma mala com notas ‘escurecidas’, as quais seriam convertidas em notas reais após aplicação de um líquido ‘milagroso’”, explica a PJ.