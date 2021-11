Homem de 33 anos detido por atear dois incêndios por "motivos fúteis" em Barcelos

“Os incêndios ocorreram numa área florestal com vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, próxima de uma zona com habitações”, afirma a PJ.





Um homem de 33 anos foi detido por suspeitas de ser o presumível autor de dois crimes de incêndio florestal ocorridos na madrugada de segunda-feira, numa freguesia do concelho de Barcelos.

O homem acabou por ser detido no próprio dia, segundo revela um comunicado da Polícia Judiciária, e atuou “de forma dolosa e por motivos fúteis”, recorrendo a chama direta para a respetiva ignição.

“Os incêndios ocorreram numa área florestal com vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, próxima de uma zona com habitações”, afirma a PJ, sublinhando que, se “não fosse a intervenção dos Bombeiros, os incêndios ter-se-iam propagado a toda a mancha florestal envolvente”.

As diligências de investigação realizadas no local permitiram a recolha de elementos de prova que conduziram à detenção do suspeito. O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.