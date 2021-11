Surto de covid-19 no IPO de Lisboa com 21 casos positivos

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa) confirmou, esta terça-feira, a existência de um surto de covid-19, com 21 casos de infeção – 12 utentes e nove profissionais.

“No final da semana passada foi identificado um doente infetado com o vírus SARS-CoV-2 num serviço de internamento. De acordo com o Plano de Contingência, foram rastreados os doentes internados e os profissionais do serviço, confirmando-se, até ao dia de hoje [terça-feira], a infeção em 12 doentes e nove profissionais”, lê-se num comunicado divulgado pelo instituto, esta terça-feira.

O IPO indica que “os doentes infetados foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)” e os doentes com resultado negativos permanecem “internados e o Serviço procedeu aos ajustamentos necessários para manter a atividade cirúrgica”.

Segundo a mesma nota, todos os profissionais estão vacinados contra a covid-19 e são testados “sempre que apresentem sintomas sugestivos de infeção ou tenham tido contacto com doentes infetados”.

“O IPO de Lisboa instituiu, desde o início da pandemia de covid-19 e até ao momento, um conjunto de medidas preventivas e de contenção que têm permitido assegurar e garantir a prestação dos cuidados assistenciais aos doentes oncológicos em condições de segurança e com reduzido impacto no funcionamento do Instituto, que manteve todos os serviços a funcionar”, destaca o instituto, referindo que entre os vários procedimentos adotados está “a realização de testes de diagnóstico de covid-19 aos doentes que fazem tratamentos de quimioterapia e de radioterapia, que vão realizar cirurgia ou exame médico invasivo e a todos os que permanecem internados, que são testados semanalmente”.

O IPO diz que vai manter o normal funcionamento e refere que os doentes devem “manter as consultas e os tratamentos agendados e cumprir as medidas de autoproteção amplamente divulgadas”.