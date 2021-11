A nossa questão da(s) liberdade(s). Da tirania de sempre à 'tyrannie douce'

1.O que é a liberdade? Lembro Camus, que como poucos a estimava e praticou: «Mais importante do que a liberdade é a verdade». E eu, que quero ambas, pergunto: haverá liberdade sem verdade?

2. Por que deixaram Portugal milhões de portugueses? Por que o deixam hoje tantos jovens? E por que fugiram inúmeros chineses para Macau – e não fogem hoje?

Não foi à procura da liberdade, que o meu amigo António Saraiva, distraidamente, julgo, vê como aspiração de todos os seres humanos em todos os tempos e lugares. Aspiração que redutoramente universaliza e intemporaliza.

3. Em que tempo, geografias, circunstâncias, se manifestou, foi pensada e afirmou a aspiração dessa liberdade? Com que configuração e substância, grau, solidez e continuidade? A liberdade remete para a cultura, as tradições, o tempo, o que se ambiciona, nalguns casos sobrevivência e destino. Depende também da fase de desenvolvimento das sociedades.

Porventura da sua riqueza.

Exige limitações, prioridades, contrato. Talvez não seja a aspiração à liberdade que define o humano, mas a capacidade de a gerirmos. Talvez a liberdade deva ser vista como oportunidade para se fazer melhor.

4. Há quanto tempo e onde essa liberdade é aspiração dos seres humanos? No Ocidente? Quando do Iluminismo, com Voltaire e Condorcet, Mills e Kant, etc.? Quando o ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ a gritou? Mas Marat, Robespierre, Lenine, Estaline, Trotsky, Hitler Mao e deuses menores que a mentiram? E os que a salvaram? Churchill, Soares, aqui. Quem a salvaria ou salvará hoje entre nós? Muitos dos que pregam a liberdade para os chineses?

Que aspirações de liberdade havia na Grécia e em Roma Antigas? Na Idade Média? No Ancien Régime? Entre os bárbaros? E pelo mundo?

E com que aspiração de liberdade o Ocidente, com cúmulos de violência e opressão, a impôs ao mundo? E ainda a quer impor hoje, quando e como pode. Pulsão iliberal, imperial, essa, sim, anti-humana, de querer levar todos os seres humanos para o que se decidiu ser ‘o lugar certo da História’. Liberdade que, quando foi e é liberal – como no nosso país nunca foi –, trouxe prosperidade às sociedades.

5. Quantos chineses trocariam a realidade que conquistaram pelas liberdades que temos? O Governo autocrático mas meritocrático que têm pelos Governos que temos tido, que mantêm Portugal na pobreza e na dependência? Por isso, na sua esmagadora maioria, os chineses não reivindicam o sufrágio universal, que não lhes diz nada, mas exigem, por exemplo, o avanço do estado de direito. E desde logo a liberdade de empreender, à qual nós parecemos não dar importância.

6. E com que exemplos e moral se quer impor a 1400 milhões de seres humanos, cada vez mais ricos e confiantes, um modelo político (que só 50% de nós votamos, aliás) que passou a gerar recorrentemente governos incompetentes, corrupção impune, pobreza? Uma sociedade cada vez mais desigual, sem valores nem sentido, neurótica, encharcada de drogas, indiferente a um Estado invasivo? Num momento em que as disfunções agravadas das nossas democracias as fazem duvidar de si próprias, abrindo as portas a populismos e entregando-se à… liberdade do wokismo, cancel culture, identitarismos tribalistas, exibição porto de sexualidades que deviam ser espaço íntimo intocável, novos polícias dos costumes, dos index, nova versão dos despotismos de sempre a persistirem no projeto sinistro de dissolução civilizacional.

Liberdade que anuncia ou é já a «tyrannie douce» que Tocqueville profetizara como futuro do Ocidente.