Parece-me bem que se atalhem por Lei alguns abusos patronais.

Mas tornar o Teletrabalho demasiado caro para as empresas, já me parece mal. Sobretudo se for por Lei. Os principais prejudicados serão os trabalhadores que gostariam de estar em Teletrabalho. Porque as empresas não podem ser racionalmente penalizadas, quando têm outras opções.

Foi o que me ocorreu, quando se soube que patrões e sindicatos estariam na AR para falar da nova legislação de trabalho