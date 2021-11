Morreu conorel Rui Borges Santos Silva, um dos capitães de Abril

Comandou o esquadrão de reconhecimento para a tomada e ocupação do Terreiro do Paço na Revolução dos Cravos.





O coronel Rui Borges Santos Silva, um dos capitães de Abril, morreu esta segunda-feira, em Coimbra. A notícia da morte foi confirmada numa nota de pesar do município de Oliveira do Hospital, onde se localiza a freguesia de Lagares da Beira, de onde o coronel era natural.

“É com grande pesar que o Município de Oliveira do Hospital, pela voz do Presidente da Câmara Municipal, José Francisco Rolo, lamenta o falecimento do Coronel Rui Borges Santos Silva e apresenta as suas mais sentidas condolências à família e amigos”, lê-se na nota, divulgada na terça-feira.

Já um comunicado de uma empresa de serviços funerários, citado pela agência Lusa, indica que Rui Borges Santos Silva esteve em câmara ardente, esta terça-feira, na Capela Mortuária da Ressurreição da Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra, e que as exéquias têm início esta quarta-feira, pelas 11h00, com uma celebração de cerimónia religiosa, seguindo depois para o Crematório de Coimbra.

Sublinhe-se que Rui Borges Santos Silva aderiu ao movimento dos capitães e comandou o esquadrão de reconhecimento que tinha como finalidade a tomada e ocupação do Terreiro do Paço, em Lisboa, no dia 25 de Abril de 1974.

A Câmara de Oliveira do Hospital sublinha que Rui Borges Santos Silva, licenciado em Ciências Militares, “esteve desde muito novo ligado à carreira militar”.

“A 30 de janeiro de 2006, Rui Borges Santos Silva foi condecorado pelo Presidente da República Portuguesa, Jorge Fernando Branco de Sampaio, com o ‘Grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade’, tendo doado a insígnia à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital”, assinala a mesma nota.