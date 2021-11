BCE alerta para instabilidade financeira

O Banco Central Europeu afirmou que o ritmo lento da vacinação em algumas partes do mundo pode ameaçar a estabilidade financeira, apesar de a recuperação económica estar já bem encaminhada.

E diz que as perturbações esperadas no mercado de trabalho e na procura, “a pandemia continua a ser um dos principais riscos para o crescimento económico”, acrescentando que "os riscos associados à pandemia não desapareceram completamente, até porque o progresso da vacinação tem permanecido lento em muitas partes do mundo", disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, no preâmbulo do documento.

.Os alertas não ficam por aqui. Para completar o quadro de ameaças à economia, o documento aponta para "pressões sobre a cadeia global de abastecimento e aumento dos preços da energia" que também constituem um desafio para as "perspetivas de inflação", a referência sobre a qual o BCE baseia a sua política monetária.