Deloitte cria dois centros de excelência

A Deloitte anunciou que vai criar dois centros de excelência em Portugal e até dois mil postos de trabalho, nos próximos quatro anos.

“Nos últimos seis anos conseguimos duplicar, em Portugal, os centros de excelência nas mais diversas áreas que se foram fixando no nosso país. Hoje são cerca de 67 mil pessoas que desempenham funções no conjunto destes centros”, disse o primeiro-ministro, presente no evento.

Além disso, António Costa considera que o número de licenciados que o país tem hoje em dia também ajuda à fixação destes centros no país: "Portugal mudou muito nas últimas décadas. Na viragem do século tínhamos 1/4 dos licenciados que hoje temos na faixa entre os 30 e 34 anos, em 20 anos quadruplicamos o número de licenciados que o país dispunha. Isto é algo de absolutamente extraordinário e, obviamente, hoje gera uma enorme oportunidade para o nosso país", referiu António Costa.