Elenco de Harry Potter retorna a Hogwarts para marcar o 20º aniversário do primeiro filme

Duas décadas depois do primeiro filme ter sido lançado, as três principais personagens de Harry Potter vão voltar ao set inicial para fazer uma retrospetiva que será um especial da HBO de Ano Novo, conversando sobre “onde é que a magia começou”.





O trio que compõe o elenco principal da saga Harry Potter vai reunir-se pela primeira vez em vinte anos no cenário de Hogwarts para um especial da HBO Max, que irá estrear ao cair da meia-noite de dia 1 de janeiro de 2022.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson – que deram vida a Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, respetivamente – vão juntar-se ao realizador Chris Columbus, que realizou os primeiros dois filmes dos oito que compõem a saga que segue o jovem feiticeiro Harry Potter, e produziu ainda a terceira película do conjunto.

O “especial” vai convidar os fãs a percorreram “uma jornada mágica em primeira pessoa por uma das sagas mais amadas de todos os tempos”. “Serão realizadas entrevistas aos atores, haverá conversas relacionadas com o mundo de magia de Hogwarts (o castelo que serve de colégio interno para os jovens feiticeiros do Reino Unido) e aparecerão outros nomes conhecidos de Hollywood que deram vida a algumas dos personagens dos filmes”, disse a HBO Max.

O programa foi anunciado exatamente 20 anos após o lançamento nos Estados Unidos do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal , a 16 de novembro de 2001.

O trio será acompanhado por Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton e Tom Felton.

“Este especial de Ano Novo é um tributo a todos aqueles cujas vidas foram impactadas por este fenómeno cultural – desde os talentosos atores e equipa [do filme] que colocaram os seus corações neste extraordinário franchise, até aos fãs apaixonados que continuam a dar vida a este mundo mágico ao fim de 20 anos”, explicou no comunicado Tom Ascheim, Presidente da Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.