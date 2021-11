"Vocês salvaram-me a vida": Britney Spears agradece ao movimento #FreeBritney

Num vídeo publicado na terça-feira no seu Instagram, a cantora agradece aos fãs, afirmando que estes “lhe salvaram a vida”.





Num vídeo publicado no Instagram, Britney Spears explicou também aquilo que fará agora que tem controlo total sobre a sua carreira.

A artista começou por dizer que neste momento, se sente apenas "grata por poder ter as chaves" do seu "carro, ser independente e" sentir-se "mulher".

"São pequenas coisas, mas fazem toda a diferença para mim", revelou.

A rainha do pop, adiantou ainda que não pretende fazer "o papel de vítima": "Estou aqui para lutar pelas pessoas com deficiências reais. Sou uma mulher muito forte, pelo que só posso imaginar aquilo que o sistema fez a essas pessoas. Espero que a minha história tenha impacto e provoque mudanças num sistema corrupto", frisou, realçando a importância do movimento #FreeBritney, que lutou para que a tutela da cantora fosse terminada. "Vocês são os maiores. Salvaram-me a vida", agradeceu a cantora.