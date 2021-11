Bebé de três meses entre feridos em incêndio num prédio em Chelas

Um bebé de três meses encontra-se entre os onze feridos provocados por um incêndio que deflagrou na manhã desta quarta-feira num prédio com 12 pisos, em Chelas.

As vítimas terão ficado feridas devido à inalação de fumos, revelou o Regimento de Sapadores Bombeiros, que indicou que o alerta foi dado pelas 9h20 para um fogo que deflagrou no segundo andar do edifício.

Dez dos feridos foram transportados para o Hospital de São José, sendo que o bebé foi encaminhado para o Hospital Dona Estefânia.

Os habitantes do prédio foram retirados e, após a ventilação do edifício, puderam regressar.