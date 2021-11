Três homens constituídos arguidos por furto de catalisadores em Palmela

Foram constituídos arguidos três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 27 anos, por serem suspeitos do furto de catalisadores na localidade do Pinhal Novo, concelho de Palmela.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) informa que se deslocou ao local na sequência de uma denúncia a dar conta de uma tentativa de furto de catalisador.

Os militares deram então conta da existência de uma viatura, com os fios cortados, que se encontrava elevada com recurso a um macaco hidráulico.

Foi ainda verificada uma viatura suspeita com três individuos no seu interior, que se colocaram em fuga e foram depois intercetados pela GNR.

No seguimento desta ação, apurou-se que o veículo utilizado pelos suspeitos dispunha de matrículas falsas, tendo depois sido efetuada uma busca, onde foi possível apreender uma serra elétrica, um macaco hidráulico e dois catalisadores que os suspeitos não conseguiram justificar a sua proveniência, motivo pelo qual foram apreendidos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal.

A GNR aproveitou este caso para sublinhar que tem estado atenta a este fenómeno e que tem investido os seus recursos na prevenção e na fiscalização, por forma a "monitorizar o fenómeno criminal de furto de catalisadores e posterior venda". No entanto, reforça que "é fundamental as pessoas continuarem a denunciar este tipo de crime, por forma a empenhar os recursos disponíveis nos locais onde há maior incidência".

Para prevenir este crime, a GNR deixa alguns conselhos: evitar estacionamentos em locais ermos ou com má iluminação, caso se depare com uma situação de furto de catalisadores ou de peças de veículos, deverá contactar as autoridades o mais rapidamente possível, devendo, até à chegada destas, recolher o número máximo de elementos de informação possível.