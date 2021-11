Príncipe Harry e Meghan Markle não vão passar o Natal com a família real

O príncipe Harry e Meghan Markle não vão estar presentes no Natal com a família real, o primeiro depois do falecimento do marido da Rainha de Inglaterra, Príncipe Filipe, em abril deste ano.

Segundo revelaram várias fontes ao site Page Six, os duques de Sussex receberam convite para se juntarem ao resto da família britânica em Sandringham, a casa de campo localizada em Norfolk, mas rejeitaram. "Se viessem, já o teriam comunicado à sua família", disse uma das fontes.

Por norma, nesta festividade, Isabel II costuma estar acompanhada pelo seu filho, o príncipe Carlos, pela nora, Camilla Parker-Bowles e pelo neto, príncipe William, e a sua esposa, Kate Middleton.

O casal que agora está a viver na Califórnia, nos Estados Unidos, também deverá faltar ao almoço anual de Natal da Rainha para a sua família alargada, que, por motivos de saúde mais fragilizada da monarca, poderá ter lugar no Castelo de Windsor em vez de no Palácio de Buckingham.

Isabel II está a recuperar da sua saúde no Castelo de Windsor, depois de ter cancelado a sua presença na cimeira climática COP26 em Glasglow, na Escócia. Os médicos aconselharam a monarca de 95 anos a descansar durante algumas semanas, sem fazer grandes esforços, embora pudesse cumprir pequenas tarefas da vida monárquica.