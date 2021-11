Corpo de homem encontrado a flutuar numa barragem na Serra da Estrela

Foi encontrado esta quarta-feira o cadáver de um homem, com cerca de 80 anos, a boiar na barragem do Vale do Rossim, na Serra da Estrela, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda à agência Lusa, informando ainda que o alerta foi dado pelas 14h23 e que os elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu a fatalidade.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, Marco Saraiva, o corpo foi encontrado "por uma equipa que faz vistorias às estruturas da EDP na barragem [do Rossim], que andava a fazer vistorias junto ao paredão e viu qualquer coisa na água, a boiar".

Esta barragem situa-se no concelho de Gouveia, distrito da Guarda.

No local estiveram 13 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, da GNR, da Polícia Judiciária e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã, indicou o CDOS da Guarda.