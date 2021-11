Camilla Cabello e Shawn Mendes separam-se depois de dois anos de namoro

Camilla Cabello já não é a "Señorita" de Shawn Mendes. O casal, que esteve junto durante dois anos, revelou na rede social Instagram o término da relação, através de uma declaração publicada nas suas 'histórias'.

"Nós decidimos pôr fim à nossa relação, mas o nosso amor pelo outro como humanos é mais forte do que nunca. Começámos a nossa relação como melhores amigos e continuaremos a sê-los. Agradecemos imenso o vosso apoio desde o início e vamos em frente", escreveram os artistas na publicação, de forma a esclarecer os rumores que ultimamente circulavam entre os fãs na internet.

Contudo, a chama entre os dois jovens não parece ter ainda desaparecido. Segundo o site Page Six, Cabello e Mendes foram vistos recentemente agarrados um ao outro, num local em Miami Beach, nos Estados Unidos, que era considerado o sítio favorito do casal para escapar ao olhar público. A última vez que foram avistados nesse local foi em junho deste ano, refere a mesma fonte.

Camilla também criou rumores de que poderia estar noiva de Shawn, depois de ter sido vista com um anel na mão esquerda nas redes sociais. No programa do humorista Jimmy Fallon, onde esteve em agosto, a cantora justificou-se: "Juro por Deus, não sei em que mão se passa o anel de noivado, por isso, às vezes, ponho-o no dedo anelar".

Shawn Mendes e Camilla Cabello têm várias músicas juntos, que se tornaram em grandes sucessos nas suas carreiras: "I Know What You Did Last Summer", em 2015, antes de começarem a namorar, e "Señorita", em 2019. No álbum "Wonder", de 2020, Mendes dedicou várias canções a Cabello.