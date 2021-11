Adam Driver fala de cenas de sexo que fez com Lady Gaga: "Estávamos a sentir"

Com o filme que protagoniza com Lady Gaga, "House of Gucci", a estrear, o ator Adam Driver fez revelações calientes sobre as cenas de sexo que gravou com a também cantora.

Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, interpretados pelos atores supramencionados, são um par romântico que, logo no início do filme, dão vida a cenas de grande paixão.

De acordo com declarações de Adam Driver ao Entertainment Weekly, algumas das cenas de sexo foram improvisadas.

"Estávamos a sentir, por assim dizer! Tudo o que possa dizer vai soar como um duplo sentido, mas nós improvisámos. Eu direi também, naquele momento, estávamos a filmar há um mês, então sentíamo-nos muito confortáveis ​​para ir aonde precisávamos", contou o ator.

O filme passa-se em 1995 e relata episódios mais negros da família Gucci, a produção conta com nomes como Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek.