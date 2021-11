Dois acidentes de trabalho provocam dois feridos graves em Évora

Dois homens ficaram esta quinta-feira gravemente feridos na sequência de dois acidentes de trabalho distintos no distrito de Évora, um no concelho de Alandroal e outro no de Arraiolos.

De acordo com informação dada por uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora à agência Lusa, o primeiro acidente ocorreu no Alandroal, tendo o alerta sido recebido pelos bombeiros por volta das 14h30.

"Um operário das obras que decorrem no Castelo de Juromenha caiu, de uma altura de cerca de oito metros, e sofreu ferimentos graves", explicou a fonte.

A vítima, com cerca de 40 anos, foi transportada para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), referiram os Bombeiros do Alandroal, também à agência Lusa.

Para o local foram mobilizados nove operacionais, apoiados por quatro viaturas, pertencentes aos bombeiros, à GNR e ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O outro acidente foi comunicado aos bombeiros pelas 14h33 e decorreu na localidade de Igrejinha, no concelho de Arraiolos, tendo um trabalhador caído quando se encontrava no telhado de uma casa.

"É um homem, de 64 anos, que estava a realizar obras no telhado da casa, quando caiu", sofrendo também ferimentos graves, disse o CDOS, indicando que a vítima foi igualmente transportada para o HESE.

Um total de cinco operacionais, apoiados por dois veículos, entre meios dos bombeiros e da GNR, foram acionados para o local da ocorrência.