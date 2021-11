Alunas envolvem-se em confrontos e são levadas para o hospital em Loures

Tanto a PSP como os bombeiros estiveram no local.





Duas alunas da Escola Básica 2/3 General Humberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros, Loures, envolveram-se esta quinta-feira em agressões mútuas, tendo sido transportadas para as urgências do Hospital Beatriz Ângelo, no mesmo concelho.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã que adiantou que os bombeiros e a PSP tinham sido acionados pelas 15h58.

A autoridade enviou vários carros-patrulha para o local, tendo elaborado expediente do confronto entre as alunas.

Recorde-se que na passada terça-feira, na Escola Secundária José Cardoso Pires, também em Santo António dos Cavaleiros, um jovem terá ficado ferido numa perna depois de ter sido baleado. A Polícia Judiciária está a investigar este caso.