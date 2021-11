Taça de Portugal. Sporting vence Varzim por 2-1

O Sporting venceu, esta quinta-feira, o Varzim, por 2-1, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Depois de uma primeira parte sem golos, Pedro Gonçalves desfez o nulo no marcador aos 68 minutos da partida. Contudo, a vantagem do Sporting durou menos de 10 minutos. Aos 77’ foi assinalado penálti a favor do Varzim, depois de uma falta de Nuno Santos sobre Murilo, e Heliardo, que assumiu a responsabilidade, fez o 1-1.

Mas a equipa de Rúben Amorim viria mesmo a conseguir vencer o encontro. Aos 85 minutos, o Sporting conquistou um penálti, após falta sobre Pedro Porro, e, mais uma vez, Pedro Gonçalves não desperdiçou a oportunidade e meteu a bola no fundo da baliza do Varzim, que ainda se viu reduzido a 10, depois de Murilo ser expulso, após ver o segundo cartão amarelo do encontro, já em tempo de compensação (90+3').

O Sporting torna-se assim a primeira equipa a garantir um lugar nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.