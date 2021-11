Incubadora do Taguspark lança chamada para apoiar start-ups

A Incubadora do Taguspark - Cidade do Conhecimento, em Oeiras, está à procura de start-ups nas áreas da tecnologia, ciências da vida e sustentabilidade "com o intuito de transformar projetos inovadores em realidades empresariais", explica num comunicado enviado ao Nascer do Sol.

Todos aqueles que pretenderem podem candaditar-se até ao último dia do ano através do site taguspark.pt.

A ação vai ter campanha em diversos meios, desde a imprensa, passando por Outdoors e pelo Spotify.

A Incubadora do Taguspark foi criada em 2012 e já apoio mais de 150 em start-ups, em diferentes fases, desde a pré-incubação, passando pelo desenvolvimento do produto até ao crescimento empresarial e internacionalização.

A última chamada foi realizada em 2019, tendo, na altura, sido recebidas 25 candidaturas de start-ups de várias nacionalidades, com um aumento da procura nas áreas de Tecnologias de Informação e Software.

Para Eduardo Batista, CEO do Taguspark "as expetativas são elevadas"

"Sentimos, através do contacto com empresas e empreendedores, que existem muitas ideias inovadoras que ficaram adiadas fruto do contexto desafiante e imprevisível dos últimos tempos. Com esta Call, queremos potenciar três importantes clusters: sustentabilidade (economia do mar), tecnologias da informação (robótica, automação) e ciências da vida (saúde, biotecnologia, farmácia)", explica.

Eduardo Baptista Correia considera que "as vantagens para as start-ups são inúmeras ao entrar neste espaço", uma vez que se incentiva "a inovação e o conhecimento, pois conseguem aceder a um ecossistema único em Portugal, que liga empresas, centros de investigação e universidade, permitindo o acesso a uma rede de networking com oportunidades infindáveis.”.

O objeticvo desta chamada é desafiar as start-ups nacionais e internacionais a apresentarem as suas ideias e desenvolverem os seus projetos neste ecossistema único.

As candidaturas das start-ups podem ser efetuadas até 31 de dezembro através do site Taguspark.pt, existindo posteriormente a fase de avaliação e seleção dos projetos a integrar a incubadora em abril de 2022, altura em que a Incubadora do Taguspark celebra o seu 10.º aniversário.

O Taguspark - Cidade do Conhecimento reúne atualmente cerca de 160 empresas, mais 20 start-ups e 16 mil profissionais que trabalham e visitam diariamente o espaço.