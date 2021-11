Efemérides de 19 de Novembro (2021)

2004 - Terminou formalmente há 17 anos (Governo de Santana Lopes) o Serviço Militar Obrigatório, embora na prática tivesse terminado a 19 de setembro, data a partir da qual os três ramos das Forças Armadas passaram a contar apenas com voluntários contratados.





1571 Foi criada há 450 anos a Capitania de N'gola, na costa atlântica de África, primeiro passo para a fundação da cidade de Luanda, em 1576.

1807 Tropas francesas comandadas pelo general napoleónico Junot (1711-1813) entraram em Portugal há 114 anos, pela fronteira de Segura, iniciando as invasões francesas.

1846 Foi fundado há 175 anos o Banco de Portugal com o decreto régio (marquês de Saldanha assinava-o) que determinava a fusão do Banco de Lisboa com a Companhia de Confiança Nacional.

1962 Inaugurado há 59 anos o Centro de Investigação do Instituto Calouste Gulbenkian.

1973 A Guiné-Bissau, ainda formalmente colonizada por Portugal, foi admitida há 48 anos na recém-formada OUA como 42.º estado membro da organização.

1975 Foi assinado há 46 anos o Acordo de Madrid (tinha acabado de morrer Franco, 1892-1975), através do qual a Espanha cedeu o Saara Ocidental a Marrocos e à Mauritânia.

1977 Um Boeing 727 da TAP despenhou-se há 44 anos, ao tentar aterrar no antigo aeroporto de Santa Catarina, no Funchal, tendo morrido 131 pessoas, no primeiro e único grande desastre sofrido por esta transportadora aérea.

1985 Começou há 36 anos em Genebra a primeira cimeira entre o presidente norte-americano Ronald Reagan e o dirigente soviético Mikhail Gorbachev.

1990 Iniciou-se há 31 anos a Cimeira da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, que deu origem à Carta de Paris para uma Nova Europa.

2002 O petroleiro Prestige partiu-se em dois e afundou-se ao largo da Galiza há 19 anos, com um enorme derrame de fuel óleo.

2004 Terminou formalmente há 17 anos (Governo de Santana Lopes) o Serviço Militar Obrigatório, embora na prática tivesse terminado a 19 de setembro, data a partir da qual os três ramos das Forças Armadas passaram a contar apenas com voluntários contratados.

2009 O Governo de Sócrates proibiu há 12 anos a cobrança de taxas em operações em ATM e em movimentos com cartões Multibanco.

2012 Os EUA informaram Portugal há 9 anos sobre a ratificação de uma proposta da Força Aérea norte-americana que previu uma forte redução da presença na base das Lajes, Açores.

2018 Um troço de uma estrada municipal entre Borba e Vila Viçosa colapsou há 3 anos junto a 2 pedreiras contíguas, provocando 5 mortos.

2020 Ficou à venda na Península Ibérica a PS5, da Sony, há 1 ano, embora com dificuldades de stocks.