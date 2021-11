Cadáver de mulher encontrado a boiar numa praia em Vila do Conde

Foi encontrado na manhã desta sexta-feira o corpo de uma mulher, com cerca de 70 anos, a boiar a cerca de 200 metros ao largo da praia Atlântica em Vila do Conde, no distrito do Porto.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que adiantou que o alerta foi dado pelas 9h35 por um homem que estava a pescar, na zona do Caximar.

Depois de o alerta chegar ao piqueta da Polícia Marítima, seguiu para o local uma lancha SR35, do Instituto de Socorros a Náufragos, com três tripulantes.

O corpo foi resgatado e transportado para a Marina da Póvoa de Varzim, onde estavam a aguardar os Bombeiros de Vila do Conde, o INEM e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

O óbito foi ali declarado e o cadáver transportado para autópsia.