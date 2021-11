19 de novembro 2021

James Blunt fica com 20% dos direitos de autor do hit brasileiro 'Coração Cachorro'

A polémica começou no final de outubro, quando o cantor britânico partilhou na rede social Tik Tok uma comparação entre a sua música ‘Same Mistake’ e ‘Coração Cachorro’. Após um acordo amigável, os autores do hit brasileiro aceitaram ceder 20% dos direitos a James Blunt. Compare aqui as duas músicas.