63% dos idosos com mais de 80 anos já tomaram 3ª dose. Falta dar o reforço a um milhão de pessoas. Acompanhe aqui

Peritos e responsáveis políticos reúnem-se, esta sexta-feira, no Infarmed, para avaliar a situação epidemiológica do país. A reunião acontece numa altura em que o país regista mais de dois mil casos diários da covid-19





Pedro Pinto Leite, da Direção Geral da Saúde, abriu as apresentações na reunião do Infarmed. A DGS confirma que Portugal está na "quinta fase pandémica", até ao momento com menor impacto na gravidade e mortalidade que as anteriores

Num ponto de situação por região, mais sistematizado do que em reuniões anteriores, o responsável assinalou diferenças de Norte a Sul, apontando um padrão diferente no Algarve, a região com maior incidência, e onde há indícios de haver já transmissão comunitária da variante e AY.4.2, associada no Reino Unido a um aumento mais rápido de casos.

As regiões Norte e o Alentejo são aquelas em que é possível ainda estabelecer maior ligação entre infetados, com link epidemiológico em mais de 80% dos casos. Nas restantes ronda os 60%.

No Norte, a maioria dos surtos está ligada a escolas e universidades (69%) e empresas (9%). No Centro predominam escolas e universidades (40%) e lares e IPSS (40%). Esta região é a que tem maior pressão nos cuidados intensivos, a 62% da capacidade definida como linha vermelha.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, mais uma vez as escolas dominam os surtos conhecidos (39%), seguindo-se lares (29%) e contexto laboral (12%) No Alentejo, dominam também os surtos ligados a estabelecimentos de ensino (59%), seguindo-se empresas (30%).

O Algarve é a região que foge mais ao padrão, notou o responsável, com grupos etários mais velhos a serem afetados, enquanto nas restantes regiões os grupos mais afetados são crianças até aos 10 anos e pessoas no grupo dos 20-28. No Algarve, 38% dos surtos estão ligados a escolas/universidades, 17% a contexto familiar e 16% a festas e convívios familiares.

Dando dados sobre estado vacinal, Pinto Leite indicou que em agosto, os maiores de 50 anos com vacinação completa tinham 2 a 5 vezes menor risco de ser internados. Já em termos de mortalidade, aqui com dados de outubro, indicou que pessoas com mais de 60 anos tinham um risco 1,4 a 4 vezes menor de falecer na sequência de um diagnóstico com covid-19.

Vacinação preveniu 200 mil infeções e 2300 óbitos desde maio

Henrique Barros, epidemiologista e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), fez uma análise retrospetiva da pandemia.

O investigador considera que o país está já a entrar numa situação endémica, com esta vaga de casos com muito menor proporção de internamentos e óbitos do que em novembro de 2020.

O investigador assinalou que o maior aumento de casos se verifica nas crianças, mas abrandou na população com mais de 80 anos, a coincidir com o reforço da vacinação. Considerando haver "evidência do impacto extraordinária da vacina", disse que é preciso ter isso em conta no planeamento de novas medidas. Desde maio, estimou, a vacinação preveniu 200 mil infeções, 55 mil dias em UCI, 135 mil dias em enfermaria e 2300 óbitos.

Por outro lado, notou que se verifica um aumento no internamento de doentes mais velhos em UCI face a outras vagas, o que associou no entanto ao facto de as unidades estarem com menor pressão do que noutras vagas e poderem ponderar de outra forma a admissão de doentes.

Perante estes dados, o investigador sublinha que "é muito importante vacinar as crianças quando as vacinas estiverem inequivocamente aprovadas no nosso espaço. Vacinar as crianças é fundamental".

Em termos de medidas, defendeu a necessidade de limitar convívios com mais de 50 pessoas e preparar fortemente a resposta do lado clínico, não tanto por haver maior pressão este ano da covid-19, mas pela pressão que existe normalmente nesta altura do ano.

