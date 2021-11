Há 46.029 militantes com a quota de novembro válida para votar.





Mais de 46 mil militantes do PSD vão poder votar nas eleições diretas, marcadas para o próximo dia 27 de novembro.

Segundo o site do partido, há 46.029 militantes com a quota de novembro válida para votar na eleição do próximo líder. Um valor que poderá sofrer poucas alterações, segundo explica à agência Lusa, o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, uma vez que termina na segunda-feira o prazo para reclamações.

Nas últimas eleições do partido, em janeiro de 2020, de um universo eleitoral de 40.628 militantes, votaram 32.582.

Este ano, a distrital do Porto concentra 17% dos militantes que podem votar, Braga 13,8%, a Área Metropolitana de Lisboa tem 12,9% dos militantes e Aveiro 9,7%. A Madeira é a quinta estrutura com mais quotas pagas – quase 6%.

O atual presidente Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel são os candidatos à liderança da Comissão Política Nacional do PSD, cujas eleições estão marcadas para 27 de novembro. Já o 39.º Congresso do PSD está agendado para entre 17 e 19 de dezembro em Lisboa.