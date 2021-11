Maria João Avillez: "António Costa não vai gostar do PS que vai deixar"

Testemunha privilegiada de mais de quatro décadas de vida política, Maria João Avillez recorda, a propósito do seu novo livro, Soares e Sá Carneiro. Analisa também o cenário atual, do cansaço do Governo à luta no PSD, e explica por que Passos Coelho a impressionou.





As peças de mobiliário parecem ocupar o seu lugar natural, como se estivessem há muito habituadas a este chão e a estas paredes. Ninguém diria que Maria João Avillez e o marido, o empresário Francisco Van Zeller, se mudaram há pouco tempo para este apartamento no centro de Lisboa. Na sala de jantar pontifica uma natureza-morta portuguesa do século XVII. Noutras zonas da casa, a mobília tradicional, com marcas de uso, confortável, combina harmoniosamente com pinturas, aguarelas, serigrafias e desenhos de artistas modernos consagrados.

Sentados no sofá, é impossível não reparar nas dezenas de fotografias emolduradas que quase tapam os livros numa estante próxima. Uma delas, a preto e branco, destaca-se pela dimensão generosa e posição proeminente. «É o meu pai com o Salazar. E está aqui muito bem», comenta a anfitriã. Mas a maioria dos instantâneos mostra Maria João Avillez com personalidades das mais diferentes áreas: Júlio Pomar, Maria Helena Vieira da Silva, Raúl Solnado, Nicolau Breyner e Herman José, Luís Miguel Cintra, Amélia Rey Colaço, Amália Rodrigues, Charles Aznavour, Maria Bethânia, Mario Vargas Llosa… «Isto vale ouro para mim», comenta. «Entrevistei gente do mais maravilhoso, do mais criativo, do mais talentoso. Escritores, pintores, bailarinos. É um registo completamente diferente. Enquanto na política faço mais de advogada do diabo, com a arte e a cultura há um diálogo mais musical. A pena que eu tenho que só me vejam como jornalista política».

Depois há, em lugar de destaque, à altura dos olhos, o «friso das pessoas com quem mais entrosei», como lhe chama: Cavaco Silva, Passos Coelho, Sá Carneiro, Mário Soares e Álvaro Cunhal. Falaremos muito sobre eles durante esta conversa que tem como ponto de partida o livro As Sete Estações da Democracia - Sete Testemunhos decisivos (ed. D. Quixote), com prefácio de Carlos Gaspar.

Através de sete entrevistas com personalidades de alto nível, Maria João Avillez procurou analisar sete protagonistas políticos das últimas quatro décadas e o seu legado. O resultado é uma série de retratos pintados com olho clínico por analistas exímios da figura e do período em questão. Em conjunto, oferecem um balanço originalíssimo, penetrante - e nem sempre otimista - da vida política do 25 de Abril à atualidade, que a jornalista conhece como muito poucos.

Na introdução, explica o que esteve na génese deste livro: «Ocorreu-me subitamente discorrer sobre os ‘ismos’». Dito assim - ‘ismos’ - parece uma coisa abstrata. Mas depois acabamos sempre a falar de pessoas e das suas personalidades.

Não é abstrato na medida em que cada ‘ismo’ se refere a um político que exerceu o poder. E o meu ponto de partida era saber se o ‘ismo’ [passismo, costismo, marcelismo…] tinha sustentabilidade, se tinha razão de ser. Como estávamos em pandemia e eu estava mais isolada com o meu marido na quinta, com mais tempo para pensar, com outra maneira de pensar, criou-se um ambiente propício à criação de algumas ideias. Primeiro dos ‘ismos’, e depois dos cicerones para fazerem uma visita guiada.

Mas não começou logo como livro, pois não?

Não, comecei com uma ideia para o jornal Público. E depois foi um bocadinho como as cerejas. ‘Vamos fazer outro ismo?’ E o Público dizia que sim. ‘E agora outro?’, e o Público voltava a dizer que sim. Até que chegámos ao livro, de que eu gostei muito, porque a leitura toda junta é muito mais rica do que a leitura intermitente. E permite um olhar que, não sendo de modo algum - vou dizer isto três vezes: de modo algum, de modo algum, de modo algum! - o de uma historiadora, mas sim de uma observadora, testemunha, oferece uma leitura muito mais interessante destes quarenta e tal anos.

