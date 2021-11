Júlio Magalhães: "Já não me passava pela cabeça voltar à televisão"

Aos 58 anos, como foi receber o convite para integrar a CNN Portugal? Muitos jornalistas falam da magia que é fundar ou fazer parte de um projeto novo… Nesta fase da sua vida é ainda mais especial integrar um projeto destes e com a dimensão que promete ter?

Foi uma grande surpresa com esta idade receber este convite, é verdade. Não estava mesmo â espera. Integrar um projeto destes aos 58 anos… Eu espero que seja um bom exemplo e uma inspiração. Se reparar, a CNN americana é feita de cabelos brancos, de jornalistas seniores, que chegam à apresentação de programas, de telejornais, depois de muitos anos de reportagem… Nós não temos muito essa cultura em Portugal. O que acontece em Portugal é que os jornalistas com idade andam a arrastar-se pelas redações. Os cabelos brancos e pessoas com experiência - sobretudo na televisão - hoje interessam pouco. É uma cultura. Não estou a dizer que está mal. Muita gente jovem que entra na televisão tem muito valor e tem dado provas disso. Mas a verdade é que hoje chega-se a uma determinada idade e sai-se do ecrã e já não se tem lugar garantido só porque se tem mais idade. É pena que em Portugal a experiência não conte: temos tantos jornalistas e tivemos tantos ao longo dos anos que abandonaram o jornalismo, que deixamos de os ver - na televisão, na rádio, nos jornais -, precisamente porque se achou que esta cultura, que existe hoje, é a cultura da beleza, da novidade, das pessoas mais novas… Pessoas mais novas também com valor e capacidades, mas foi pena não termos feito na comunicação em Portugal um mix e uma junção entre aquilo que é a novidade - gente jovem, que é necessário entrar no mercado - e a experiência, que é muito importante estar nas redações.

A ditadura da imagem sobrepõe-se cada vez mais à experiência?

Muitos jornalistas ficaram pelo caminho e outros eram já vistos quase como um estorvo nas redações. Mas não se trata só da ditadura da imagem. São também as notícias. Na televisão, as notícias são para ser feitas a correr, minuto a minuto e, portanto, quase não é preciso refletir sobre elas. Há notícias a todas as horas, a todas as meias horas, a todos os minutos. E o que interessa é pôr a imagem no ar, em grande parte dos casos. A imagem tem que ir para o ar, a notícia tem que ir para o ar, às vezes de qualquer maneira. Deixou de haver reflexão e algum enquadramento sobre as notícias. E também deixou de haver memória nas redações. Os jovens hoje têm muita dificuldade em enquadrar as notícias da política, da história, da sociedade porque também não têm essa memória. Essa memória que está a desaparecer torna tudo mais difícil. Apesar de tudo, acho que em Portugal se faz muito boa informação nas televisões, nas rádios, nos jornais. Acho que temos boa informação, os portugueses não se podem queixar. O que acontece é que a luta pelas audiências, a atualidade, a profusão de canais de notícias que têm que estar a toda a hora e todo o minuto a dar notícias e, na maioria das horas, a dar as mesmas notícias, e a meter no ar depois tudo o que aconteça de novo, tirou-nos alguma capacidade de ter uma informação mais pedagógica, que seja alvo de maior reflexão e enquadramento. Há uma ditadura da imagem, mas há também uma ditadura do imediato, que nos retirou alguma capacidade jornalística.

