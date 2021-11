Mesmo com três tentativas falhadas, Jennifer Lopez ainda acredita no casamento

Questionada se subiria de novo ao altar enquanto noiva, JLo respondeu: "Não sei, sim, acho que sim", ao admitir que sempre foi uma pessoa "romântica" e que por isso continua a acreditar num final feliz. A cantora namora com o ator Ben Affleck, com quem já esteve muito perto de se casar.





Depois de se ter divorciado três vezes, Jennifer Lopez ainda acredita no casamento, revelou ao programa de televisão Today, na quinta-feira. A cantora de 52 anos está de novo a namorar com Ben Affleck, ator de quem esteve noiva.

Questionada se subiria de novo ao altar enquanto noiva, JLo respondeu: "Não sei, sim, acho que sim", ao admitir que sempre foi uma pessoa "romântica" e que por isso continua a acreditar num final feliz.

Lopez vai participar no filme "Marry Me" onde vai retratar uma cantora que já foi casada várias vezes, tal como o que aconteceu na sua vida. "Sinto que sou um ser humano como todos os outros. Tive os meus altos e baixos, cometi erros e estou realmente orgulhosa de onde vim na minha vida e de quem sou como pessoa, como mãe, e como atriz e como artista", sublinhou a cantora de vários sucessos como "On The Floor" e "Jenny From The Block"

Jennifer Lopez reconciliou-se com Ben Affleck depois de terminar a relação com o antigo jogador de basebol Alex Rodriguez. Casou-se pela primeira vez, em 1997, com o ator Ojani Noa, vindo a separar-se um ano mais tarde. Uniu-se ao coreógrafo Cris Judd entre 2001 e 2003. Mas foi com o cantor Marc Anthony, que JLO esteve durante mais anos. Num casamento de uma década, Jennifer e Marc partilham dois filhos gémeos de 13 anos.