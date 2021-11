Braga goleia Santa Clara e prossegue para os oitavos de final da Taça de Portugal

Os bracarenses juntam-se aos restantes qualificados até à data: Sporting, Benfica, Portimonense, Vizela (da primeira Liga), Casa Pia, Rio Ave (da II Liga) e Leça (do Campeonato de Portugal).





O Braga, vencedor da última edição, passou com nota de distinção para os oitavos de final de Taça de Portugal, ao golear o Santa Clara por 6-0, com um póker de Vítor Oliveira, no Estádio da Pedreira.

O avançado português marcou os três golos da primeira parte, aos 3', 8' e 16' e ainda inaugurou o marcador da segunda parte. Sobre esta vantagem, Paulo Oliveira, aos 57', ainda fez um golo contra os açorianos e para fechar o marcador, Galeno, aos 88', converteu uma grande penalidade.

Os bracarenses juntam-se aos restantes qualificados até à data: Sporting, Benfica, Portimonense, Vizela (da primeira Liga), Casa Pia, Rio Ave (da II Liga) e Leça (do Campeonato de Portugal).