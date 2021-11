Christina Aguilera recusa-se a falar sobre fim da tutela legal e Britney Spears não deixa passar em branco

Após duas semanas do dia em que foi sentenciada a liberdade de Britney Spears, depois de 13 anos presa numa tutela legal detida pelo pai Jamie Spears, a cantora continua a receber mensagens de apoio de vários artistas, contudo houve quem preferisse evitar o assunto sobre a princesa da música pop.

A cantora Christina Aguilera foi quem magoou os sentimentos de Britney Spears, ao negar um pedido de uma jornalista para comentar o caso da artista durante a entrega dos Prémios Grammy Latinos 2021, na quinta-feira. "Não, não vamos fazer isso esta noite. Lamento", disse Aguilera, despedindo-se da zona de entrevistas rápidas escoltada pelos seus seguranças: "Não posso, mas estou feliz por ela", rematou.

De acordo com o site Page Six, o representante de artista, conhecida também por Xtina, retirou-a da entrevista porque estava a poucos minutos de se preparar para a sua atuação nos prémios, porém Britney não viu a situação dessa forma.

"Recusar-se a falar quando se sabe a verdade, é equivalente a uma mentira!!!!", começou por dizer Britney Spears, num texto que partilhou nas 'histórias' do Instagram, acompanhado com uma fotografia de Aguilera. "Treze anos num sistema corrupto e abusivo, mas porque é que é um tema tão difícil para as pessoas falar sobre ???? Fui eu que passei por tudo isto!!!!", assinalou.

Por outro lado, Lady Gaga mostrou o seu apoio nas redes sociais, que também passou pelo escrutínio de Spears, que agradeceu as palavras da artista e atriz no filme "House of Gucci".

"Obrigada Lady Gaga por teres tomado verdadeiramente o teu tempo para dizer algo tão amável", disse a cantora do hit "Toxic" também nas 'histórias' do Instagram, pouco minutos depois de ter deixado a mensagem direcionada a Christina Aguilera.

Ainda assim, a cantora do êxito "Candyman" outrora já mostrou o seu apoio a Britney na altura em que o movimento FreeBritney estava em altas depois de a cantora assumir em tribunal que estava a ser mantida numa tutela abusiva.

​"É inaceitável que qualquer mulher, ou humano, que queira estar no controlo do seu próprio destino, não possa ser autorizada a viver a vida como deseja", disse Aguilera no Instagram na altura. "A uma mulher que trabalhou sob condições e pressões inimagináveis para a maioria, prometo-vos que merece toda a liberdade possível para viver a sua vida mais feliz. O meu coração vai para a Britney", concluiu.