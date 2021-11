Cinco mortos e mais de 40 feridos em atropelamento em desfile de Natal nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas, no domingo, num atropelamento num desfile de Natal em Waukesha, no estado norte-americano do Wisconsin.

“Neste momento, podemos confirmar que cinco pessoas morreram e mais de 40 estão feridas", revelou a autarquia de Waukesha, esta segunda-feira, através de um comunicado partilhado nas redes sociais.

A nota refere ainda que o número de vítimas “pode mudar” à medida que as autoridades recolhem mais informações.

O chefe da polícia de Waukesha, Dan Thompson, revelou que “uma pessoa de interesse” foi detida, mas não foram adiantados mais pormenores acerca do agressor e dos seus motivos. Descarta-se, para já, um incidente terrorista.

Nas várias imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver o momento em que um SUV vermelho irrompe o desfile a toda a velocidade e atinge várias pessoas. Ouvem-se ainda vários disparos, mas a polícia já confirmou que os tiros foram efetuados contra o veículo por um agente.

Fonte da Casa Branca, citada pela imprensa internacional, afirmou que a situação “está a ser acompanhada de perto”. “Os nossos corações estão com todos os que foram afetados por este terrível incidente. Entrámos em contacto com o estado e com as autoridades locais para oferecer o suporte e assistência necessários”, lê-se.